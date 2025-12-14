CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Başakşehir MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Başakşehir MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Thomas Reis yönetiminde son 3 lig maçını da kazanamayan Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan Nuri Şahin ve öğrencileri ise kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Samsunspor-Başakşehir maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 09:36
Samsunspor-Başakşehir MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta programı, Samsunspor ile Başakşehir arasında oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Samsunspor, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. Başakşehir cephesinde ise hedef, istikrarlı performansı devam ettirmek. Teknik Direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, zorlu Samsun deplasmanında da kazanarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Başakşehir maçı

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanacak Samsunspor-Başakşehir maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Samsunspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor-Başakşehir maçı hangi kanalda

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Operi, Kemen, Umut, Feyzullayev, Harit, Shomurodov, Selke

Samsunspor-Başakşehir maçı nasıl, nereden izlenir

SAMSUNSPOR-BAŞAKŞEHİR ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Başakşehir 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. İki takım arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligde oynanan 6 müsabakanın 4'ünü Turuncu-Lacivertli ekip, 1'ini Karadeniz temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir 12 kez fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 4 gol kaydetti.

Samsunspor-Başakşehir maçları

SAMSUNSPOR'DAN 5 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Thomas Reis yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde etkili bir performans ortaya koyan Samsunspor, son 5 maçında ise galibiyet yüzü göremedi. Ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle mücadeleleri tamamladı.

Samsunspor-Başakşehir maçı kadrosu

SON DAKİKA
