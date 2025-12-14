CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Nottingham Forest ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Sean Dyche'ın göreve gelmesinin ardından daha başarılı bir performans ortaya koyan Nottingham Forest 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı hedefleyen Thomas Frank ve öğrencileri ise 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nottingham Forest-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Nottingham Forest ile Tottenham arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Sean Dyche'ın takımın başına geçmesinin ardından toparlanma sinyalleri veren Nottingham Forest, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Tottenham cephesinde ise hedef, yakalanan çıkışı sürdürmek. Teknik Direktör Thomas Frank yönetiminde yoluna devam eden Londra temsilcisi, ligde 22 puanla 11. basamakta bulunuyor. Peki, Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Nottingham Forest-Tottenham maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Tottenham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Madrid çıkarması!
G.Saray'a PSG'den bomba transfer!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
F.Bahçe'den Talisca kararı! Yeni sözleşme...
Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o isim A Milli Takım'a çağrılacak mı? F.Bahçe'de o isim A Milli Takım'a çağrılacak mı? 10:40
West Ham United-Aston Villa maçı detayları West Ham United-Aston Villa maçı detayları 10:40
Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman? Sunderland-Newcastle United maçı ne zaman? 10:20
F.Bahçe'den Talisca kararı! Yeni sözleşme... F.Bahçe'den Talisca kararı! Yeni sözleşme... 09:57
Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..." Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Normal koşullarda..." 09:43
Samsunspor-Başakşehir maçı detayları Samsunspor-Başakşehir maçı detayları 09:36
Daha Eski
Beşiktaş'ta Davitashvili sesleri! Beşiktaş'ta Davitashvili sesleri! 09:32
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! 09:15
Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları 09:15
Muslera takımını şampiyon yaptı! Muslera takımını şampiyon yaptı! 09:09
Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları 09:05
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! 09:05