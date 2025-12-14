Nottingham Forest-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı, Nottingham Forest ile Tottenham arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Sean Dyche'ın takımın başına geçmesinin ardından toparlanma sinyalleri veren Nottingham Forest, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Tottenham cephesinde ise hedef, yakalanan çıkışı sürdürmek. Teknik Direktör Thomas Frank yönetiminde yoluna devam eden Londra temsilcisi, ligde 22 puanla 11. basamakta bulunuyor. Peki, Nottingham Forest-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de 16. haftada oynanacak Nottingham Forest-Tottenham maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Tottenham maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.