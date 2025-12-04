Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague’de heyecan devam ediyor! Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında Yunan temsilcisi Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtını merak ediyor.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 08:43
EuroLeague'de Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında deplasmanda Olympiacos ile karşılaşacak. Taraftarlar, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu kritik mücadele, EuroLeague sıralamaları açısından büyük önem taşıyor. Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı nasıl izlenir? sorusunun yanıtı da haberimizde yer alıyor; maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIACOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 2025-26 sezonu 14. Hafta maçında Olympiacos ile karşılaşacak. Karşılaşma, 4 Aralık Perşembe günü oynanacak.

OLYMPIACOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiacos - Fenerbahçe Beko mücadelesi saat 22:15'te başlayacak.

OLYMPIACOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olympiacos-Fenerbahçe Beko 14. Hafta mücadelesi S Sport'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

OLYMPIACOS - F. BAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

ASpor CANLI YAYIN



