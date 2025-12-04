CANLI SKOR ANA SAYFA
Euroleague!deki Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi!

Euroleague'de bu akşam (4 Aralık Perşembe) oynanması gereken Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 20:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 20:57
4 Aralık Perşembe akşamı saat 22.15'te Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanması planlanan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

Olympiakos'un yaptığı açıklamaya göre, karşılaşma hava koşullarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akması ve parkeye su damlamasından dolayı müsabaka, bugün oynanamayacak.

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor. Maçın oynanacağı yeni tarih Euroleague yönetimi tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

