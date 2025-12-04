Euroleague!deki Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması ertelendi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

4 Aralık Perşembe akşamı saat 22.15'te Yunanistan'ın Pire şehrindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanması planlanan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ertelendi.

Olympiakos'un yaptığı açıklamaya göre, karşılaşma hava koşullarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akması ve parkeye su damlamasından dolayı müsabaka, bugün oynanamayacak.

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor. Maçın oynanacağı yeni tarih Euroleague yönetimi tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.