Ziraat Türkiye Kupası
Silifke Belediye Spor-Antalyaspor CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak maçta hata yapmak istemeyen Erol Bulut ve öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak Türkiye Kupası'nda gruplara kalmayı hedefliyor. Aynı zamanda, son haftalarda yaşanan kötü gidişe son vermeyi amaçlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3. Lig'de mücadele eden Silifke temsilcisini mağlup ederek çıkış arıyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 10:25
Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan bu kez Mersin'de yaşanacak. Silifke Belediye Spor ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. 3. Lig temsilcisi Silifke Belediye Spor, güçlü rakibi karşısında sahaya sürpriz hedeflerle çıkıyor. Diğer tarafta ise Antalyaspor cephesi bulunuyor. Son haftalardaki istikrarsız performansa son vermek isteyen Erol Bulut ve öğrencileri, bu karşılaşmayı hem moral depolamak hem de Türkiye Kupası'nda gruplara kalmak için kritik bir fırsat olarak görüyor. Peki, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

SİLİFKE BELEDİYE SPOR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı hakeminin Yiğit Arslan olduğunu açıkladı. Arslan'ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Tuncay Ercan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürkan Özbalkanlı üstlenecek.

