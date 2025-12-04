CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Manchester United-West Ham United CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester United-West Ham United CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde son 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kırmızı Şeytanlar, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 21 puanla 9. sırada yer alan Manchester ekibi, 11 puanlı West Ham United karşısında kazanmanın yollarını arayacak. Futbolseverler ise "Manchester United-West Ham United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 11:27
Manchester United-West Ham United CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Manchester United-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile West Ham United arasında oynanacak bu önemli karşılaşma, iki takım açısından da sezonun kaderini etkileyebilecek nitelikte. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet çıkarabilen Kırmızı Şeytanlar, taraftarı önünde hata yapmadan kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralarla olan bağını koparmamak istiyor. 21 puanla 9. sırada yer alan Manchester temsilcisi, kümede kalma hattına yakın konumda bulunan West Ham karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Manchester United-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Manchester United-West Ham United maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Guilherme; Wilson

