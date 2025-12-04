CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Iğdır FK-Orduspor 1967 MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Orduspor 1967 MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdır FK ile Orduspor 1967 karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren ev sahibi takım, aynı zamanda kupada da gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyen Ordu temsilcisi ise turnuvaya damga vurmayı amaçlıyor. Peki, Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 10:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Iğdır FK-Orduspor 1967 MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Iğdır FK-Orduspor 1967 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Iğdır FK ile Orduspor 1967 arasında oynanacak mücadele, hem tur atlama yarışı hem de iki ekibin sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdüren Iğdır FK, taraftarının desteğini arkasına alarak hem ligdeki çıkışını hem de kupadaki yürüyüşünü güçlendirmek istiyor. Deplasman tarafında ise cesur bir hedefle yola çıkan Orduspor 1967 var. Peki, Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-ORDUSPOR 1967 MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Reklam / İdefix
Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
F.Bahçe'de ayrılık! Brezilya ve İtalya'dan talipleri var
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK-Alanyaspor maçı detayları Çorum FK-Alanyaspor maçı detayları 10:46
Alperen Şengün'den tarihi gece! Alperen Şengün'den tarihi gece! 10:46
Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı detayları Silifke Belediye Spor-Antalyaspor maçı detayları 10:25
Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... Türkiye Kupası'nda gruplar belli oluyor! Kura çekimi... 10:19
G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! G.Saray evinde Samsun'u konuk ediyor! 10:13
Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları Iğdır FK-Orduspor 1967 maçı detayları 10:12
Daha Eski
Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Fethiyespor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 09:49
Boey için istenen rakam belli oldu! Boey için istenen rakam belli oldu! 09:40
Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! Dünya Kupası'nda kura çekimi zamanı! 09:30
Buruk’tan flaş karar! Buruk’tan flaş karar! 09:17
Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman? 09:16
Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... Singo'dan kötü haber! Sahalara dönüş tarihi... 09:09