Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Boluspor ile Kahta 02 Spor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bolu ekibi, aynı zamanda kupada da yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ve turnuvaya damga vurmayı sürdüren Adıyaman temsilcisi ise zorlu deplasmanda bir sürprize daha imza atmayı hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Boluspor-Kahta 02 Spor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 09:16
Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Kahta 02 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Boluspor ile Kahta 02 Spor'u kozlarını paylaşacağı heyecan dolu bir karşılaşmayla futbol gündeminin merkezine taşıyor. Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren Boluspor, ligdeki iddiasını kupaya da yansıtmak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Diğer tarafta ise turnuvanın dikkat çeken sürpriz takımlarından Kahta 02 Spor var. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen kupada elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren Adıyaman ekibi, zorlu Bolu deplasmanında bir sürprize daha imza atmanın hayalini kuruyor. Peki, Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

