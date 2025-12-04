Boluspor-Kahta 02 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Boluspor ile Kahta 02 Spor'u kozlarını paylaşacağı heyecan dolu bir karşılaşmayla futbol gündeminin merkezine taşıyor. Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren Boluspor, ligdeki iddiasını kupaya da yansıtmak ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Diğer tarafta ise turnuvanın dikkat çeken sürpriz takımlarından Kahta 02 Spor var. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmesine rağmen kupada elde ettiği sonuçlarla adından söz ettiren Adıyaman ekibi, zorlu Bolu deplasmanında bir sürprize daha imza atmanın hayalini kuruyor. Peki, Boluspor-Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Kahta 02 Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.