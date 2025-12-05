CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de RAMS Başakşahir maçı öncesi 3 eksik!

Fenerbahçe'de RAMS Başakşahir maçı öncesi 3 eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertlilerde zorlu mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 09:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de RAMS Başakşahir maçı öncesi 3 eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sebistain Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

G.Saray'dan devre arası planı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
B. Dortmund'un yıldızı Cimbom'a!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan devre arası planı! G.Saray'dan devre arası planı! 08:43
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor 08:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Daha Eski
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07