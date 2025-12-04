Günün maçları listesi | Bugün kimin maçı var? 5 Aralık Cuma

Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga... Avrupa ve Türkiye maçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hafta sonu tüm ligler yoğun tempoya hazırlanırken haftanın son iş gününde Süper Lig, La Liga ve Bundesliga'da yeni hafta start alıyor. Futbolseverleri bugün heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ligin 5.'si Samsunspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe derbisindeki beraberliğin ardından hata yapma şansı kalmayan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Öte yandan Avrupa'da ise yeni hafta, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga maçlarıyla açılış yapacak. İşte 5 Aralık Cuma günün maçları ve yayın bilgileri...

GÜNÜ MAÇLARI LİSTESİ 5 ARALIK CUMA

Süper Lig 20:00 Galatasaray-Samsunspor (beIN Sports 1)

İspanya - LaLiga

23:00 Real Oviedo-Mallorca (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

Fransa - Ligue 1

21:00 Brest-Monaco (beIN Sports 4)

23:00 Lille-Marsilya (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga

22:30 Mainz 05-Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)