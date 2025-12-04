Victor Osimhen'e dev talip! Nijerya'nın futbol efsanesi duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kariyerinde Ajax, Borussia Dortmund ve Juventus gibi takımların formasını giyen ve Nijerya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Sunday Oliseh, Osimhen'i transfer etmek isteyen dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferleriyse Victor Osimhen oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon başında Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı formayla müthiş bir performans sergileyen Nijeryalı dünya yıldızının bonservisini aldı.
Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız golcü için 75 milyon Euro bonservis bedeli + sonraki satıştan %10 pay ödeneceği ifade edilirken, oyuncuya her sene için net 15 milyon Euro garanti ücret, 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ücreti ödeneceği duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce de birçok dev kulübün gündeminde olan Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.
Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, golcü futbolcuyu isteyen takımı açıkladı.
REAL MADRID İSTİYOR
Oliseh, Sunday Oliseh's Global Football Insights adlı YouTube kanalında Real Madrid'in Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini söyledi.
Nijeryalı eski futbolcu konuyla ilgili, "Real Madrid artık Vinicius'a 'git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappe de doğal pozisyonuna geri dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylar arasında olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla konuşma var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına sevindim." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.