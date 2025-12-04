Victor Osimhen'e dev talip! Nijerya'nın futbol efsanesi duyurdu

Nijeryalı eski futbolcu konuyla ilgili, "Real Madrid artık Vinicius'a 'git' diyebilme lüksüne sahip, çünkü sen gidersen Mbappe de doğal pozisyonuna geri dönebilir. Ayrıca Osimhen'in adaylar arasında olma ihtimali var. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama çok fazla konuşma var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına sevindim." ifadelerini kullandı.