Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onu çok istiyor

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak Borussia Dortmund formasını terleten o futbolcuyla yakından ilgilendiği aktarıldı. Yıldız ismi Teknik Direktör Okan Buruk'un da bizzat takımında görmeyi çok istediği vurgulandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Buruk'un "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.

Buruk'tan onay olan yönetim, gurbetçi oyuncu için harekete geçme kararı aldı. Alman deviyle haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ı Galatasaray, bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Dortmund'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki oyuncu, sadece 5 maçta 299 dakika sahada kalabildi.

