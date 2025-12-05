Borussia Dortmund'un yıldızı Galatasaray'a! Okan Buruk onu çok istiyor

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Son yaşanan sakatlıkların ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, çalışmalara başladı. Önceliği stoper ve orta sahaya veren sarı-kırmızılılar, iki oyuncuya para harcamamak için tek bir isimle bu sorunu çözmeye karar verdi ve gündemine Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can'ı aldı.

Son dönemde stopere evrilen 31 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Okan Buruk da onay verdi. Hatta Buruk'un "Stoper ve orta saha oynayabiliyor olması elimi güçlendirir" dediği ortaya çıktı.