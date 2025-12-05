TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına en kritik hamleyi forvet hattına yapmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco her ne kadar "Forvet problemimiz yok" mesajı verse de yönetim, hem taraftarın taleplerini hem de takımın ihtiyaçlarını göz önüne alarak santrfor transferini öncelik haline getirdi.