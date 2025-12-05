CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

Devre arası için santrfor transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Dusan Vlahovic'in sakatlığı sonrası rotasını Santiago Gimenez ve Gianluca Scamacca'ya çevirdi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 09:24
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına en kritik hamleyi forvet hattına yapmaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Domenico Tedesco her ne kadar "Forvet problemimiz yok" mesajı verse de yönetim, hem taraftarın taleplerini hem de takımın ihtiyaçlarını göz önüne alarak santrfor transferini öncelik haline getirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

EN-NESYRI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında yüksek beklentilerle kadroya katılan Youssef En-Nesyri, attığı 8 gole rağmen oyun seviyesi açısından yeterli bulunmadı. Faslı golcünün Afrika Kupası dönüşünde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olan En-Nesyri de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

GÜNDEM İKİ YILDIZ: GIMENEZ VE SCAMACCA

Forvet takviyesi için gözünü İtalya'ya çeviren sarı-lacivertli yönetim, başlangıçta Dusan Vlahovic'i liste başı yapmıştı. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp yıldızın geçirdiği sakatlık ise planları tamamen değiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

Bu gelişmenin ardından iki isim öne çıktı: Santiago Gimenez ve Gianluca Scamacca.

Gimenez, Milan'da bu sezon 11 maçta görev alıp 1 gol kaydetti. Beklentilerin gerisinde kalan 24 yaşındaki golcü, ayrılığa sıcak bakabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! 2 yıldız gündemde

Scamacca ise Atalanta'da yedeğe düşmüş durumda. Bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asist üreten İtalyan forvet için Fenerbahçe fırsat kolluyor.

