Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Galatasaray'da Monaco mağlubiyeti sonrası moraller bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 hedefinde olan sarı kırmızılıların bu mağlubiyeti sonrası Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül'den dikkat çeken eleştiri geldi. İşte Üründül'ün yazısı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:44
Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Monaco'nun atletizm açısından Galatasaray'dan çok üstün olduğu bilinen bir gerçek. Bu durumda benim görüşüm fizik gücü, ekonomik kullanacak bir taktik anlayışla oynamaktı. Ama Galatasaray ilk devreyi sanki RAMS Park'ta oynuyor gibiydi.

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Oyunu domine ettiler, alışılmış takım presiyle Monaco'yu büyük ölçüde oynatmadılar. Hücum girişimlerinde de iki tane çok önemli pozisyon kaçtı. Hele İlkay'ınki çok netti. Ama ikinci yarıda işler terse döndü.

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Galatasaray oyundan düştü. Arka arkaya tehlikeli rakip ataklar gelişmeye başladı. Biri penaltı olmak üzere çok net de pozisyonlar buldular. Gecenin başarılı ismi Uğurcan sakatlanıp çıktı.

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Sahaya girerken önce rakip teknik direktörün yaptığı Fair-Play dışı harekete sinirlenen Günay, oyuna konsantre olamayınca kornerden basit bir gol yendi. Rakip o moralle iki net pozisyon daha kaçırdı. Sonra Monaco'nun çok fazla değişikliklerle oyun düzeni bozulunca Galatasaray son bölümde yoğun bir baskı kurdu ama skoru değiştiremeyince iş Atletico Madrid maçına kaldı.

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

Torreira her zamanki gibi başarılıydı. Barış Alper, çok mücadele etti, çok faydalı oldu. En büyük hayal kırıklığı çok iyi marke edilen Osimhen'in düşük performansta kalmasıydı.

Ömer Üründül, Monaco mağlubiyeti sonrası Galatasaray'ı böyle eleştirdi

İlkay ilk devre genelde iyi oynadı ama öyle bir gol kaçırdı ki bu da takıma çok pahalıya mal oldu. Leroy Sane de gücü yetene kadar hem top saklayarak hem de dribblinglerle rakibi oldukça zorlayan isimdi.

Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
