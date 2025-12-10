İdeal kadroyla sahada

Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde dün akşam Monaco deplasmanında ideal ilk 11'i ile sahadaydı. Lemina ve Singo eksikti. Sarı-kırmızılılarda sol bekte İsmail Jakobs formasını alırken, sağ bekte de Roland Sallai oynadı. Savunma ikilisinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim sahadaydı. Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın 6. maçında da kalede Uğurcan Çakır yer aldı ancak 66'da yerini Günay'a bırakmak zorunda kaldı. Orta sahada Sara-Torreira-İlkay Gündoğan üçlüsü şans buldu. Hücum üçlüsünde de kanatlarda Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz ve ileri uçta Victor Osimhen forma giydi. Cimbom'da yedek kulübesinde ise Mauro İcardi, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu da hamle oyuncusu olarak yer aldı. Yunus Akgün ve İcardi ikinci yarıda oyuna alındı.