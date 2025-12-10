CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu son noktayı koydu! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve geçtiğimiz sezon başında kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli oyuncu sarı kırmızılılar için son noktayı koydu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Sezon başında adı Galatasaray ile anılan ancak Inter'in yüksek bir bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre, tecrübeli orta saha oyuncusunun geçtiğimiz günlerde Galatasaray yönetimine yakın kişilerle bir görüşme yaptığı ve "Sezon başında Galatasaray'a gelme ihtimalim vardı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Artık gelmem imkansız. Gelecek planlarımı Inter'e göre yaptım" dediği öğrenildi.

CHIVU'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Çalhanoğlu'nun, "Hem Inter beni bırakmak istemiyor hem de ben burada mutluyum" ifadeleriyle Sarı-Kırmızılı takıma transfer olmayı düşünmediğini dile getirdiği belirtildi.

İtalyan devi ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu sezon Serie A ekibiyle 17 maçta görev alan Hakan, 7 gol, 3 asiste imza attı.

102 MAÇTA 22 GOL


A Milli Futbol Takımımız'ın da kaptanlığını yapan deneyimli orta saha 102 kez giydiği Ay-yıldızlı formayla 22 kez gol sevinci yaşadı.

