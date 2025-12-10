Sakata geldik

G.Saray'da son haftalarda süren sakatlık kabusu Fransa'da da yeniden hortladı. Jakobs büyük bir özveri ile risk alarak sahadaki yerini alırken, bu kez de hiç beklenmedik bir yerde fire verildi. Sahada kaldığı 67 dakika boyunca maçın yıldızı olan Uğurcan Çakır'ın sakatlanarak oyundan çıkması mağlubiyeti de beraberinde getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında iki önemli kurtarışa imzasını atan milli eldiven, ikinci yarıya da harika bir başlangıç yaptı. İlk olarak 50. dakikada Davinson Sanchez'in neden olduğu penaltıda Zakaria'ya geçit vermeyen Uğurcan, bununla da kalmadı ve kurtarışlarını sürdürdü.

11 ŞUTUN 10'UNU KURTARDI

Mücadelenin 67. dakikasına kadar 4 kurtarışa imzasını atan Uğurcan, daha sonra bacağındaki ağrı nedeniyle bandajyla devam etmeye çalıştı ama olmadı. Yerini köşe vuruşu öncesinde Günay Güvenç'e bırakan 29 yaşındaki file bekçisi büyük bir üzüntü ile kenara geldi. Ancak Günay girdiği gibi kullanılan köşe vuruşunda topa çıkmayıp büyük bir hata yaptı ve temsilcimiz topu filelerinden çıkarmak zorunda kaldı. Uğurcan olmadan 10 saniye bile dayanamayan G.Saray, büyük bir yara alırken, milli kaleci Şampiyonlar Ligi'nde kalesine gelen son 11 şutun 10'unu kurtarmayı başardı.

İLKAY ZORU BAŞARDI

Karşılaşmanın ilk yarısında İlkay Gündoğan zoru başarıp inanılmaz bir gol kaçırdı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde sol kanattan İsmael Jakobs'un yaptığı ortada müsait durumda kaleye yakın yerden topa vuran İlkay, çerçeveyi bulamadı.

TARAFTAR AKIN ETTİ

Zorlu Monaco deplasmanında taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Fransa'daki karşılaşmaya yurt dışında yaşayan taraftarlarımız büyük bir ilgi gösterdi. 18 bin kişilik Stade Louis Stadı'nı dolduran Türk taraftarlar temsilcimize destek verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ DİREĞE TAKILDI

Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılılar gole çok yaklaştı. Karşılaşmanın 19. dakikasında sol kanattan ceza alanı içerisine giren Barış, iki Monacolu oyuncuyu yıktı. Sonra topu önüne alan Barış'ın soldan şutu direğe çarparak dışarıya çıktı. Milli oyuncu ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullandı

OSIMHEN BU KEZ DURDU

Üst üste çıktığı 8 maçta da gol atan ve Şampiyonlar Ligi'nde krallık yarışında fileleri bulduğu 6 golle iddalı bir konumda bulunan Victor Osimhen, Monaco deplasmanında durdu. İstediği topları alamayan Nijeryalı futbolcu karşılaşmayı golsüz tamamladı ve serisi sona ermiş oldu.