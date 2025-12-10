Bu takıma 2. yarıda ne oldu!

Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı ve deplasmanda oynuyorsun! Buna rağmen ilk yarıda tonla gol kaçırdı Galatasaray! Monaco için olmak ya da olmamak maçıydı. Bizim için ise alacağımız puana göre 24'ü, 16'yı, hatta ilk 8'i hayal edeceğimiz bir sınavdı. Maçın ilk yarısında Barış Alper ve Sane ile kanatları çok iyi kullandık. Özellikle Barış Alper, Monaco'yu canından bezdiren etkili bindirmeler yaptı. Çok pozisyona girdik. Osimhen, Sara, Sane, İlkay ile net fırsatlar yakaladık.

Monaco ise hızlı geçiş hücumları ile tehlikeli oldu. Akliouche'nin iki sert şutunu kalecimiz Uğurcan iyi çıkardı. İkinci yarının başında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Önce Minamino'nun karşı karşıya pozisyonunu çıkardı. Pozisyonun devamında Davinson Sanchez'in Minamino'ya arkadan yaptığı harekete verilen penaltıyı kurtardı. Penaltıda Zakaria'ya geçit vermedi Milli kalecimiz. Bravo Uğurcan Çakır!

Penaltıyı kaçıran Monaco, ikinci bölümde baskısını artırdı. Monaco'nun çıkarken kaptırdığı toplarda bu kez biz gol pozisyonlarına girdik. Sara etkisiz kalırken, İlkay da çok çabuk yoruldu. Orta sahamız oyundan düştü. Hele Balogun'un kaçırdığı net pozisyonlar var ki, yüreğimiz ağzımıza geldi! Okan hoca, oyundan düşen takımına hayat vermek için yorulan İlkay'ı kenara alıp, Yunus'u sahaya sürdü. Takımımızın en iyisi Uğurcan Çakır yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve yerine Günay girdi. Günay kaleye yeni geçmişti ki, Monaco golü buldu. Balogun kaçırdı kaçırdı, sonunda golü attı. Biz kaçırdık, kaçırdık ama golü atamadık. Futbol şansı yanımızda değildi, aynı zamanda biraz da beceriksizdik. İlk 8 hayalleri kurarak gittiğimiz Monaco'dan üzgün döndük!