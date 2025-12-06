Osimhen iğne deliğinde fil geçirdi!

Galatasaray, Samsunspor karşısında ilk yarıyı futbola acıkmış bir ihtirasla oynadı.

Gecenin yıldızı Leroy Sane; rakibi yıpratan, yere seren muazzam bindirmeler yaptı.

Sane, son zamanlarda izlediğim en özel futbol ressamlarından biri.

Sane oynadığı müthiş futbolla geceyi giydiği formanın rengine boyadı.

Sane, Samsunspor karşısında yeteneklerini bile sollayan adam oldu. Bir gol, bir asistle Aslan'ın kükremesinde başrol oynadı.



Galatasaray maçın ilk yarısında yanardağ ordusu gibiydi. 10 maçtır kaybetmeyen güçlü Samsunspor'a top göstermediler adeta.

Osimhen ayakları ile resim çizdi sahada! Osimhen röveşata golüyle iğne deliğinden fil geçirdi adeta.

Takım arkadaşlarını sırtına aldı, karşıdan karşıya geçirdi. İzlenmeye doyulmayan adamın adıdır Osimhen!



Smokinle değil formayla sahaya çıkan futbol işçisinin adıdır Osimhen!

Delikanlı yanını sevinciyle gösteren bir futbol beyefendisi Osimhen!

İlk yarıda işte böyle mükemmel bir Galatasaray izledik.

Samsunspor ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı.

Bunda Ntcham'ın oyuna girişinin büyük payı oldu. Üst üste pozisyonlar buldu ama bu dakikalarda Uğurcan sahneye çıkıp, harika kurtarışlar yaptı.



Ama Samsunspor'un baskısı devam etti. Bu baskı Samsunspor'a golü getirdi. Emre'nin Kazım'a mükemmel çalımı ve akıl dolu asistini Musaba gole çevirdi.

Lemina sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamayınca, Galatasaray savunmada çok aksadı. İlk yarıda vasat bir futbol oynayan Samsunspor, ikinci yarıda Galatasaray'ı çok zorladı.

Bu arada Ndiaye'nin Sanchez'e yaptığı harekete hakem Mehmet Türkmen'in kırmızı kart çıkarması gerekirdi.

Çünkü pozisyonda Sanchez'in ayak tabanına şiddetli bir basma vardı!

Hakem Türkmen iki takımın da birer penaltısı vermedi. VAR da pozisyonları sadece seyretti!



Maçın son bölümünde baskısını artıran Samsunspor, Emre Kılınç ile beraberlik golünü buldu. Bu golde Uğurcan'ın kalede daha dikkatli olması gerekiyordu.

Arda Ünyay ne zaman oyuna girse, Galatasaray hayal kırıklığı yaşıyor.

Dün de öyle oldu.

Okan hoca, ikinci yarıya oyuna aldığı Arda'yı son dakikalarda çıkarıp İcardi'yi sahaya sürdü.

Uzatma anlarında Osimhen, belki de sezonun en güzel golünü attı.

Yine 90+6'da Kazımcan'ın koluna çarpan topta, meşin yuvarlak, vücudundan sekip koluna geldiği için pozisyonda penaltı verilmedi.

Osimhen'in jeneriklik golü ile Galatasaray kazanmasını bildi.