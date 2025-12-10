CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

Galatasaray ocak ayında flaş bir transfer hamlesi yapmak istiyor. Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot ile anlaşmazlık yaşayan ve kadro dışı bırakılan Mohamed Salah için devreye giren sarı-kırmızılılar bir teklif yapacak. Mısırlı yıldızın Liverpool'dan aldığı maaş ortaya çıkarken İngiliz basını Galatasaray'ın bu ücreti karşılayabileceğini yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de önemli takviyeler gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile anlaşmazlık yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. İngiltere'de yayın yapan The Mirror, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılı takımın ocak ayında teklif yapacağını yazdı.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

GALATASARAY'IN İMKANI VAR

İngilizler, Salah'ın temsilcisiyle beraber Avrupa'da kalmak istediğini, ateşli taraftar grubu olan bir kulüpte oynamayı planladığını ileri sürdü. İnter maçının kadrosuna dahil edilmeyen ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Salah için önemli bir bütçe ayıran G.Saray yönetimi, Mısırlı oyuncunun durumunu kesinleştikten sonra resmi girişimlerde bulunacak. Mirror'a göre sarı-kırmızılılar Salah'ın yüksek maaşını da rahat bir şekilde karşılayacak imkanlara sahip.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Mirror'ın haberinde G.Saray'ın Salah için devreye gireceği belirtilirken oyuncunun önünde 3 seçenek olduğu aktarıldı. Geçen sezon olduğu gibi Suudi kulüplerinin ocak ayında Salah'ı transfer edebileceğini belirten gazete, Avrupa'da kalmak isteyen oyuncuya en büyük talibin PSG olabileceğini aktardı. 33 yaşındaki oyuncunun önünde şuanda 3 seçenek bulunuyor. Galatasaray en ciddi adaylardan birisi.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

MAAŞI 23.5 MİLYON EURO

Geçen sezon kendisine gelen teklifleri geri çevirerek Liverpool ile sözleşme uzatan Mohamed Salah, önemli bir maaş alıyor. 2 senelik sözleşme kapsamında Mısırlı futbolcu yıllık 23.5 milyon euro kazanıyor. Osimhen'e sponsor desteğiyle birlikte senelik 21 milyon euro veren G.Saray yönetimi, Salah'a mevcut maaşına yakın bir öneride bulunabilir.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

DESTEK VE TEPKİ ALDI

Salah'ın açıklamaları İngilizleri de ikiye bölmüş durumda. Her sezon inanılmaz bir skor katkısı sağlayan 33 yaşındaki futbolcuya taraftarların büyük bir kısmı destek olurken, Liverpool yönetimi ve bazı taraftarlar is bu duruma tepkili. Kadro dışı kararı sonrasında ayrılığı kesin olarak kafasına koyan Salah için Liverpool yönetiminin vereceği karar bekleniyor. Bu kararagre Mısırlı oyuncunun geleceği de netlik kazanacak.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR

Takım arkadaşları İtalya'ya giden Mohamed Salah, çalışmalarını tesislerdeki spor salonunda tek başına gerçekleştiriyor. Kendisine ait sosyal medya hesabından tek başına yaptığı çalışmanın fotoğrafını paylaşan Mısırlı futbolcu yalnızlığını ve kararlılığını gösterdi.

Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

PREMIER LİG REKORUNU KIRDI

Mohamed Salah, Premier Lig kariyerine 190 gol sığdırarak rekor kırdı. Serigo Agüero'ya ait 184 gollük, 'Premier Lig'de en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu 190 golle kıran Salah tarihin bu alandaki en iyi ismi oldu. Üstelik bunu forvette oynamadan başardı.

8

Bu sezon 19 maça çıkan Salah, 5 gol atarken 3 de asist yaparak takımına 8 skor katkısı verdi.

G.Saray'ın stoperi İsviçre'den gelecek!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
Zaniolo bu kez temelli gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu takıma 2. yarıda ne oldu! Bu takıma 2. yarıda ne oldu! 02:00
Atletico Madrid rahat kazandı Atletico Madrid rahat kazandı 01:58
Gençler farklı kaybetti: 5-0 Gençler farklı kaybetti: 5-0 01:57
Sakata geldik Sakata geldik 01:56
Galatasaray'a yakışmadı Galatasaray'a yakışmadı 01:49
Dar kadronun sıkıntısı Dar kadronun sıkıntısı 01:48
Daha Eski
İdeal kadroyla sahada İdeal kadroyla sahada 01:47
Gel de yanma Gel de yanma 01:46
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır sözleri! 01:43
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 01:43
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi! 01:43
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:43