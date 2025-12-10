Galatasaray'dan Salah bombası! Transferde maaş detayı

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de önemli takviyeler gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile anlaşmazlık yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, adım adım G.Saray'a yaklaşıyor. İngiltere'de yayın yapan The Mirror, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 33 yaşındaki dünya yıldızı için sarı-kırmızılı takımın ocak ayında teklif yapacağını yazdı.