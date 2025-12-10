CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gel de yanma

Gel de yanma

Galatasaray, ilk yarıda net fırsatları kaçırdığı Monaco deplasmanında ikinci devredeki futboluyla şaşırttı. Uğurcan’ın kurtarışları yetmezken 68’de Balogun’un golü temsilcimizi yıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Gel de yanma

Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftada Galatasaray, Monaco deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci kez yenilen temsilcimiz İlk 8 yolunda hasar aldı. Galatasaray, 13'te Jakobs'un soldan çevirdiği pasta İlkay Gündoğan kale önünde boş pozisyonda golü atamadı. 19'da ise sol çaprazdan sert bir şut çeken Barış Alper direğe takıldı. 21 ve 30'da Monaco'da Akliouche'nin şutlarında Uğurcan başarılıydı. 36'da Victor Osimhen denedi fakat top yan ağlara gitti.

UĞURCAN PENALTI KURTARDI

47'de Uğurcan kalesinde yine devleşti, Minamino'nun şutunu çeldi. Ancak bu pozisyonda VAR devreye girdi ve Sanchez'in faulü nedeniyle penaltı verildi. Zakaria'nın penaltısında gole izin vermedi. Uğurcan'ın 66'da sakatlanıp çıkmasından sonra 68'de golü yedik. Monaco'nun soldan kullandığı kornerde boşta kalan Balogun'un attığı golle Monaco 1-0'ı sağladı. 79'da rakipte Camara'nın net fırsatı kaçtı. İkinci yarıdaki futboluyla şaşırtan temsilcimiz toplamda 3. yenilgisini aldı.

HAKAN BALTA'DAN TAKİP

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, Galatasaray'ın deplasmandaki Monaco maçını tribünden takip etti. Ayrıca Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da sarı-kırmızılı takımın Monaco maçında yedekler arasında yer aldı.

ZOR BİR DÖNEM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçını değerlendirdi. Buruk, "Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs bugün başladı. Fedakarlık yaptı. Zor bir dönemden geçiyoruz kadro olarak ama iyi bir 11'le çıktık. Taraftarımız tribündeydi, onları hep duyduk" dedi.

BU MAÇTAN DERSLER ALACAĞIZ

Barış Alper Yılmaz, Monaco maçı sonrası konuştu. Barış Alper, "Üzgünüz, istediğimiz sonucu alamadık. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Her şey elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Hatalarımızdan ders alacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

7. KEZ RAKİPLER

Temsilcimiz Galatasaray, Monaco ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 7. kez karşı karşıya geldi. İki kulüp daha önce 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1994 ve 2000'de de Şampiyonlar Ligi'nde rakip olmuşlardı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde Monaco ile dün akşam tam 25 sene sonra karşılaştı

JAKOBS'UN FEDAKARLIĞI

Sarı-kırmızılılarda fedakarlık yaparak Monaco maçında oynayan İsmail Jakobs eski takımına karşı ilk kez rakip oldu. Maç öncesinde Stade Louis II'de Monaco taraftarlarının yakın ilgi gösterdiği Senegalli sol bek, eski takım arkadaşlarıyla da bir araya geldi ve hasret giderdi.

