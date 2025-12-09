CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray AS Monaco karşısında tek golle kaybetti: İşte maçın özeti

Galatasaray AS Monaco karşısında tek golle kaybetti: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Liginin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, AS Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 00:57 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 01:29
Galatasaray AS Monaco karşısında tek golle kaybetti: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar kritik maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Monaco'nun galibiyet golü 68. dakikada Folarin Balogun'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray 9 puanda kaldı. Monaco ise 9 puana yükseldi.

JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.

Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.

SALLAI, 2 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu.

Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.

Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı.

ALTYAPIDAN 5 GENÇ OYUNCU KADRODA

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı.

Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi.

Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.

A MİLLİ TAKIM HEYETİNDEN HAKAN BALTA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti.

Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.

Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.

Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.

Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi!
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
İşte G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları
Galatasaray'da şok sakatlık!
