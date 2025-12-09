CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da önce İlkay Gündoğan sonra Barış Alper Yılmaz kaçırdı! İşte o pozisyonlar

Galatasaray'da önce İlkay Gündoğan sonra Barış Alper Yılmaz kaçırdı! İşte o pozisyonlar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında AS Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmzılılar önce İlkay Gündoğan sonrasında ise Barış Alper Yılmaz ile 2 gol fırsatından faydalanamadı. İşte o pozisyonlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:29 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:35
Galatasaray'da önce İlkay Gündoğan sonra Barış Alper Yılmaz kaçırdı! İşte o pozisyonlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında AS Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 13. dakikasında İlkay Gündoğan ve 19. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu 2 gol fırsatını değerlendiremedi.

İŞTE O POZİSYONLAR

AS Monaco-G.Saray | CANLI
