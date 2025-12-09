Galatasaray'da önce İlkay Gündoğan sonra Barış Alper Yılmaz kaçırdı! İşte o pozisyonlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında AS Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 13. dakikasında İlkay Gündoğan ve 19. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu 2 gol fırsatını değerlendiremedi.
İŞTE O POZİSYONLAR
İlkay Gündoğan'la gole çok yaklaştık! pic.twitter.com/kG8InH8YqD— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2025
Barış Alper Yılmaz'la bu kez direğe takıldık! pic.twitter.com/6r03eVSEl7— TRT Spor (@trtspor) December 9, 2025