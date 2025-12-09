CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'tan maç sonu Uğurcan Çakır sözleri! "Sakatlanmayan bir kaleci kalmıştı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından Uğurcan Çakır'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 01:38
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından Uğurcan Çakır'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.

"Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü."

UĞURCAN ÇAKIR'IN SON DURUMU

"Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak. Büyük ihtimalle sonraki maçta yok." dedi.

