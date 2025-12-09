Barış Alper Yılmaz: Aslanlar gibi savaşıp taraftarımızı mutlu edeceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşılaşan Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN SÖZLERİ

"Maçı kazanmak için geldik ama istediğimiz sonucu alamadık, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Son iki maça aslanlar gibi çıkıp, onları mutlu edeceğiz. Her şey bizim elimizde. Galatasaray en iyi yerde olmayı hak ediyor. Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. İnşallah hayırlısı olacak." dedi.