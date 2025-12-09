CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lucas Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız

Lucas Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılılarda Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 01:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lucas Torreira: Hak ettiğimiz yerin altındayız

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız."

G.Saray Fransa'da kayıp!
Cimbom'dan üst üste 2. yenilgi!
