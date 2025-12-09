Kurban Kurbanov'dan Türk takımlarına başarı dileği: Dualarımız onlarla

CANLI SKOR ANA SAYFA
Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kurbanov, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a başarı diledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 00:09
Şampiyonla Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Karabağ, 10 Aralık Çarşamba akşamı 20.45'te Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi son hazırlıklarını gerçekleştiren Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kurbanov, Ajax karşısında soğukkanlı olmaları grektiğini söylerken oyuncularına güvendiğini ve maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Türk takımlarına Avrupa maçlarında başarı da dileyen Kurbanov, "Dualarımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'la" dedi.

