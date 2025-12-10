CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Xabi Alonso yönetiminde son hafta ligde beklenmedik bir mağlubiyet alan eflatun-beyazlılar, Avrupa'da yaralarını sarmak istiyor. Zorlu maçta kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İspanyol devi, 10 puanla 12. sırada bulunan Pep Guardiola ve ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Günün en dikkat çeken maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 08:26
Real Madrid-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Real Madrid, Santiago Bernabeu'da son yılların en dominant ekiplerinden biri olan Manchester City'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi, 12 puanla 6. sırada yer alırken, Avrupa'da ilk 8'i garantilemeyi hedefliyor. Karşı cephede ise Pep Guardiola liderliğindeki Manchester City bulunuyor. 12 puanla 10. basamakta yer alan İngiliz temsilcisi, deplasmanda alacağı bir galibiyetle ilk 8 içerisine girmeyi amaçlıyor. Bir diğer merak konusu ise Arda Güler'in karşılaşmada forma giyip giymeyeceği. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Manchester City maçı

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Real Madrid-Manchester City maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Manchester City maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Real Madrid-Manchester City maçı nasıl, nereden izlenir

ARDA GÜLER İSTATİSTİKLERİ

Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından Real Madrid'de daha fazla forma giymeye başlayan Arda Güler, bu sezon 27 maçta süre buldu. Bu karşılaşmalarda 4 gol kaydeden 20 yaşındaki futbolcu, 9 defa asist yaptı.

Arda Güler istatistikleri

PEP GUARDIOLA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Real Madrid'e karşı 28. maçına çıkmaya hazırlanan Pep Guardiola, eflatun-beyazlılara karşı rakip olduğu son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İspanya temsilcisine karşı 27 maçta 13 galibiyet alan 54 yaşındaki teknik direktör, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Pep Guardiola karnesi

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
