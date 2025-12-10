Altekma filede ilk kez Avrupa sahnesinde!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçında 10 Aralık'ta deplasmanda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport ile karşılaşacak. Sporthal De Basis'te saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Martin Stenbock (İsveç), Thomas Andre Gronvik-Transeth (Norveç) hakem ikilisi yönetecek.

Turnuvaya 16'lı Finaller Turu'ndan başlayan İzmir temsilcisi deplasmanda galip gelerek, 7 Ocak'ta evinde çıkacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek hedefliyor. İzmir ekibi rakibini elemesi halinde bir üst turda C.S. Arcada (Romanya)-SL Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.