Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Altekma filede ilk kez Avrupa sahnesinde!

Altekma filede ilk kez Avrupa sahnesinde!

Efeler Ligi ekibi Altekma, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa sahnesinde 10 Aralık’ta CEV Challenge Kupası’ndaki ilk sınavına çıkıyor. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:11
Altekma filede ilk kez Avrupa sahnesinde!

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçında 10 Aralık'ta deplasmanda Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport ile karşılaşacak. Sporthal De Basis'te saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Martin Stenbock (İsveç), Thomas Andre Gronvik-Transeth (Norveç) hakem ikilisi yönetecek.

Turnuvaya 16'lı Finaller Turu'ndan başlayan İzmir temsilcisi deplasmanda galip gelerek, 7 Ocak'ta evinde çıkacağı rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek hedefliyor. İzmir ekibi rakibini elemesi halinde bir üst turda C.S. Arcada (Romanya)-SL Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

