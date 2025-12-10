CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Villarreal ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Turnuvada beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 1 puanla 34. sırada bulunan İspanya temsilcisi, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 24 için önemli bir adım atmayı hedefleyen Danimarka ekibi ise 4 puanla 29. sırada yer alıyor. Peki, Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:27
Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Villarreal-Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler, İspanya'nın köklü kulüplerinden Villarreal ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Bu sezon Avrupa arenasında umduğunu bulamayan Villarreal, yaşadığı beklenmedik puan kayıpları sonucu yalnızca 1 puanla 34. sıraya kadar geriledi. Diğer tarafta ise Kopenhag cephesi moral açısından çok daha diri. 4 puanla 29. basamakta yer alan Danimarka temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle ilk 24 için kritik bir adım atmak istiyor. Peki, Villarreal-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Villarreal-Kopenhag maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

La Ceramica'da oynanacak Villarreal-Kopenhag maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Villarreal: Junior; Navarro, Marin, Veiga, S Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Akhomach; Mikautadze, A Perez

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Claesson, Robert; Dadason

