Karabağ-Ajax maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ ile Ajax karşı karşıya gelecek. Gurban Gurvanov yönetiminde 7 puanla 21. sırada yer alan Azerbaycan temsilcisi, evinde oynayacağı maçı kazanarak önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Karabağ, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Futbolseverler ise "Karabağ-Ajax maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Karabağ-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 08:58
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler Bakü'ye çevriliyor. Karabağ, evinde turnuvanın köklü ekiplerinden Ajax'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Gurban Gurbanov yönetiminde bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Azerbaycan temsilcisi, topladığı 7 puanla 21. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Karabağ, bu kritik mücadeleyi kazanarak hem grupta üst sıralara tırmanmak hem de Avrupa'da önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Hollanda ekibi, Bakü deplasmanında şeytanın bacağını kırmanın peşinde. Peki, Karabağ-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARABAĞ-AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Karabağ-Ajax maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

KARABAĞ-AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak Karabağ-Ajax maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ-AJAX MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts

