Haberler Yüzme Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı!

Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı!

2025-2026 Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği’nde Özel Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi, 41 takım arasından zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:04
2025-2026 Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği tamamlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Okullar Arası Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakalarında Özel Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi, toplam 41 takım arasında gösterdiği üstün performansla il birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, antrenörleri Baha Okyay liderliğinde hem bireysel hem de takım bazında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Antrenör Baha Okyay, 41 takım arasından gelen bu birinciliğin sporcuların disiplinli çalışmasının ve uzun yıllara yayılan emeğin sonucu olduğunu vurgulayarak hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı sürdürmek olduğunu belirtti. Şampiyon Takım Kadrosunda şu isimler yer aldı:

Hikmet Sami Kopargil, Yalçın Ulusoy, Yusuf Efe Cırdı, Oğuz Kaan Ural, Berathan Demir, Berkay Demir, Efe İzci, Süleyman Yusuf Doğan.

