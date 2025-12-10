Avrupa'da gündem Monaco-Galatasaray maçı: Fırsatlar şöleninde mağlubiyet

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olması Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Uğurcan Çakır'ın farklı bir yenilgiyi engellediği vurgulanırken stadyumda sarı-kırmızılı taraftarların ev sahibi ekibe kurduğu baskı manşetlere taşındı. İşte dış basından o başlıklar...
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup olmasının ardından Avrupa basını, karşılaşmayı manşetlere taşıdı.
Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı mağlubiyeti engellediği belirtilirken iki takımın da savunmadaki eksikleri ve kaçırdıkları fırsatlar, dikkat çeken başlıklarla eleştirildi. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...
DAZN: G.SARAY FIRSATLAR ŞÖLENİNDE MAĞLUP OLDU
'G.Saray, evinde US Gilloise'e yenilmesinin ardından bir darbe daha aldı. Cimbom, Monaco'ya 1-0 mağlup olarak eleme turuna kalamama tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İlk yarıda Galatasaray öne geçebilirdi ancak İlkay Gündoğan altın bir fırsatı kaçırdı.'
AS: MONACO, OSIMHEN'İ YENEBİLİR
'Ansu Fati'nin kadroya alınmadığı, Pogba'nın ısınmaya dahi çıkmadığı maçta Monaco, kıl payı G.Saray'ı 1-0 yenerek ilk 24 yolunda dev bir adım attı. Maçta bir takımın kaçırdığı her pozisyon, saniyeler içinde diğer takım için fırsata dönüşüyordu. II. Louis Stadyumu, Türk taraftarlar ile doluydu. Pocognoli'nin öğrencileri her topla buluştuklarında kendilerini yuhalayan şiddetli bir Türk cehennemine katlanmak zorunda kaldı.'
FOX DEPORTES: UĞURCAN SAYESİNDE HASARSIZ AYRILDILAR
'Florian Balogun, turnuvadaki üçüncü golünü atarak Galatasaray'ın kaderini belirledi. Kaleci Uğurcan Çakır sayesinde konuk ekip, sahadan hasarsız ayrıldı.'
SPORT: MAÇ RAMS PARK'TA GİBİYDİ
'Monaco'nun son haftalarda aldığı başarısız sonuçların ve taraftarların değişiklik taleplerinin cevapsız kalması sonucu tribünler, G.Saray maçında yönetimi protesto etti. Oyuncuları sahaya çıkarken alkışlamayan Monaco'lu taraftarlar, maçın RAMS Park'ta oynanıyormuş hissi vermesine neden oldu.'
'Galatasaray, AS Monaco karşısında hak edilmiş bir yenilgi aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri yalnızca ilk yarıda direnç gösterebildi. G.Saray kalecisi Uğurcan Çakır ve ev sahibi ekibin kötü bitiriciliği, farklı bir skorun oluşmasını engelledi.'