Avrupa'da gündem Monaco-Galatasaray maçı: Fırsatlar şöleninde mağlubiyet

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Uğurcan Çakır'ın farklı mağlubiyeti engellediği belirtilirken iki takımın da savunmadaki eksikleri ve kaçırdıkları fırsatlar, dikkat çeken başlıklarla eleştirildi. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...