FIBA’dan NBA Avrupa mesajı! 2027 için yeşil ışık...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "NBA Avrupa için Ekim 2027'nin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çevrimiçi bir basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya geldi. NBA Avrupa projesi hakkında konuşan Zagklis, "NBA Avrupa projesi konusunda hiçbir şüphem yok. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Elbette NBA'den ve FIBA Merkez Kurulu'ndan onaylar almamız gerekiyor ancak Ekim 2027'nin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Doha 2027 Dünya Kupası'nda yapacağımız kapanışın ardından Avrupa kulüp basketbolu manzarasını olumlu yönde değiştirecek yeni bir projeye geçiş için bu ideal bir zaman olacak" ifadelerini kullandı.

Zagklis, projenin sadece üst seviye ligden ibaret olmadığını, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve sezon sonu düzenlenecek eleme turnuvasının büyük rol oynayacağını belirterek şunları söyledi:

"Eleme turnuvası bizim işimizin bir parçası ve BCL ile bağlantılı. FIBA olarak bu turnuvayı ekosistemde tanıtıyor ve temsil ediyoruz. Burada sıralama unsurlarını, yerel liglerin başarılarını ve Avrupa'da kulüplerin elde ettiği sonuçları göreceğiz. Yalnızca Avrupa spor modeline uygun bir sistem oluşturmak için değil; ikinci seviye lig olan örneğin BCL aracılığıyla ve buna paralel olarak sezon sonu yapılacak bir eleme turnuvasıyla Avrupa'nın en üst ligine takım çıkarabileceğimiz bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. FIBA görüşmelerde yalnızca milli takımları veya ulusal federasyonları temsil etmiyor; FIBA aynı zamanda yerel ligleri temsil ediyor ve yerel ligler yalnızca Avrupa'da değil, dünya genelinde basketbolun dokusunun çok önemli bir parçasıdır."

"BU BİR NBA ORGANİZASYONU DEĞİL; NBA VE FIBA ORTAKLIĞI"

Zagklis, kurulacak ligin 'NBA'nin bir projesi' olarak tanımlanmasına karşı çıktı ve şunları söyledi:

"Bu bir NBA organizasyonu değil, çünkü FIBA da bunun bir parçası olacak. Eğer buna NBA-FIBA ortak yarışması demek isterseniz buna katılabilirim. Turnuva büyük ölçüde NBA'den gelen uzmanlar tarafından işletilecek, elbette, ancak insanların rolünün sadece organizasyonlara onay vermek olmadığını vurgulamak istiyorum. FIBA'nın rolü organizasyon yürütmektir ve FIBA 1950'lerden bu yana kulüp organizasyonları düzenlemektedir."

"GÖREVİMİZ BASKETBOLA YAPILACAK YATIRIMLARA DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAMAK"

Zagklis, FIBA'nın en önemli sorumluluklarından birinin kulüplere en üst seviyeye erişim imkanı tanımak olduğunu ifade ederek, "Lig erişimini güvence altına almak, ekosistemin bekçileri olarak bizim görevimiz. Lig erişimi demek, her yıl en üst seviyede oynama fırsatına sahip olmak demektir. Artık 'bir kez çıkarsın, sonra eski seviyene geri dönmek zorunda kalırsın' dönemi bitmeli. Başarılı olan yerel lig kulüplerinin her sezon en üst seviyeye yükselme hakkı bulunmalı. Bu model Avrupa genelindeki yüzlerce kulüp için zirveye giden açık ve net bir yol sunuyor. Bizim görevimiz bu umudu sağlamak ve bunun basketbola yapılacak yatırımlara dönüşmesini sağlamak" şeklinde konuştu.

ZAGKLİS: "FIBA'NIN ROLÜ HERKESİ BİR ARAYA GETİRMEKTİR"

FIBA, yönetici kurum olarak herkesi bir araya getirme sorumluluğunu unutmadığını vurgularken, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis EuroLeague ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zagklis, Euroleague'in çatı şirketi ECA ile yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, 2022-2023 sezonundan bu yana ilk kez Euroleague takvimi ile milli takım pencereleri arasında çakışma olmamasının bir ilerleme olarak görüldüğünü ifade etti ve "Elbette tamamen memnun değiliz, ancak bu ileri doğru atılmış bir adımdır" dedi.

Zagklis, FIBA'nın perspektifinde 'Euroleague takımı' diye bir kavram olmadığını, Euroleague'de yer alan kulüpler de dahil olmak üzere tüm takımların FIBA'nın takımları olduğunu söyledi. Bu kulüplerin sahiplerinin veya ortak sahiplerinin ECA bünyesinde bulunmasının bu durumu değiştirmediğini belirterek, "Onlara çok önem veriyoruz. Rol sahibi olmalarına, güçlü bir pozisyonları olmasına, para kazanmalarına çok önem veriyoruz ki bu geçmişte her zaman böyle olmadı. Bu belki de sorunun kalbindeki mesele" dedi. Bu nedenle uzun süredir Euroleague kulüplerini diyaloğa davet ettiklerini söyleyen Zagklis, 27 Mayıs tarihinde 10 yıl aradan sonra tüm kulüplerin ilk kez FIBA'nın evine geldiklerini ve onlar için tarihlerinden geçen bir yolculuk hazırladıklarını belirtti. Zagklis, "Tarihleri bu evden geçiyor ve biz onlara büyük saygı duyuyoruz; tıpkı ECA'nın liderliğine duyduğumuz gibi. Kişisel düzeyde ilişkilerimiz çok saygılı ve çok iyi" diyerek ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini ifade etti.

Zagklis, Euroleague ile iş birliği yapmayı umduklarını dile getirerek, "Ben çözüm bulmak için sonuna kadar uğraşmayı tercih ederim; bu naif görünmek olsa bile. Çünkü FIBA'nın rolü herkesi bir araya getirmektir" dedi. Ayrıca, FIBA'nın büyük kurumsal ortağının böyle bir girişime adım attığı bir dönemde bu sürecin parçası olması gerektiğini vurguladı. Bu girişimin Euroleague'e karşı olmadığı konusunda çok net konuşan Zagklis, yıllarca kopuk olan ilişkileri yeniden onarmayı başardıklarını, kulüplerle bağları yeniden kurduklarını ve tamamen tatmin olmasalar da doğru yönde bazı adımlar atıldığını söyledi. Euroleague CEO'su Paulius Motejunas ile kurduğu ilişkiden de övgüyle bahseden Zagklis, aralarında nerede anlaştıklarını ve nerede anlaşamadıklarını karşılıklı olarak iyi anladıklarını, bunun da ilerleme için önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Zagklis'ten NBA Avrupa eleştirilerine yanıt: "FIBA kontrol peşinde değil, net bir yapı peşinde"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, NBA Avrupa projesiyle ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, oluşturulmakta olan modelin Avrupa spor kültürüne ve FIBA kriterlerine son yıllarda uygulanan yapılara kıyasla çok daha uygun olduğunu söyledi. Zagklis, "Herkesi gerçeklere bakmaya davet ediyorum. Gerçekler oldukça açık. Tasarlanan yapı, son birçok yıldır sahip olduğumuz modellerden çok daha fazla Avrupa spor modeline ve FIBA kriterlerine uyumlu. FIBA kontrol saplantısı içinde değil; FIBA yapı ve net bir yol haritası konusunda saplantılıdır. Avrupa basketbolu ile uyumlu bir modele doğru çalışırken herkesle iletişim halinde olmalı ve bilgi vermeye devam etmeliyiz," dedi.

"YENİ BİR BÖLÜNME RİSKİ GÖRMÜYORUM"

Zagklis, olası bölünme eleştirilerine de karşı çıkarak mevcut durumun zaten parçalanmış olduğunu vurguladı. "Bence biz zaten parçalanmış durumdayız, dolayısıyla yeni bir bölünme riski görmüyorum. Yaklaşık 10 yıl önce bir anlaşma sağlayamamış olmamız ve BCL'in bu nedenle kurulmuş olması da aynı durumu gösteriyor. Bu nedenle bunların hiçbirinden endişe duymuyorum. 'Bir turnuva daha istemiyoruz' söylemini doğru bulmuyorum, çünkü her şeyi aynı çatı altında toplamamıza imkan verecek bir organizasyona ihtiyacımız var. Ve söylediğim gibi, aynı çatı FIBA çatısıdır; bu FIBA'nın her şeyi kontrol edeceği anlamına gelmez. Son yedi yıl ve bir günlük görev süremde böyle bir talepte hiç bulunmadık. Dolayısıyla bölünmeden korkmuyorum. Zaten parçalı bir yapımız var ve bundan memnun değilim" ifadelerini kullandı.

Zagklis, mevcut durumun zaten yıllar önce kopukluk oluşturduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz zaten ayrılmış durumdayız. BCL kurulduğunda, yani on yıl önce bir anlaşma sağlayamamıştık. Zaten bölünmüş olan mevcut yapıdan memnun değilim. FIBA çok basit bir turnuva yapısı için mücadele ediyor. Ve bu yüzden Münih ve Brüksel'de mahkemelerde bize dava açıldı. Hem en güçlü kulüplerimiz hem de Euroleague tarafından. Onlar bu bölünmenin iyi olduğunu düşündüler, çünkü bu bir iş dediler. Münih'te davayı kazandık ve sonra ligler gelip BCL'de bizimle birlikte olmak istediklerini söylediler. Brüksel ise bize basketbolun bir iş olduğunu ve açık bir pazarda rekabet edilebileceğini söyledi. ECA'nın uğruna mücadele ettiği şey buydu o zaman. Ve şimdi, daha güçlü ve daha büyük finansal güce sahip bir organizasyon geliyor diye, yıllardır bir norm olarak kabul ettiğimiz bir şeyi tekrar konuşmak zorunda kalmamız bana garip geliyor. FIBA hala her şeyin aynı çatı altında olmasını istiyor. Seviye düzenleri konusunda nerede netlik var? Şu anda neden başkasının tekelini korumak zorunda olduğumuzu anlamıyorum."