Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 6. hafta maçında Norveç ekibi SK Brann'a konuk oluyor. İlk 24 yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde sahaya çıkacak isimler kesinleşiyor. İşte teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11 kararı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 10:36
Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, 20. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor. Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran ile henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü, Norveç deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

EN-NESYRI YENİDEN 11'E

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi yarın ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

MAÇ SAATİ YAĞMUR BEKLENİYOR

Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre yarın tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.

Fenerbahçe'de kırılma gecesi! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Oğuz Aydın, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
Fransa'da gündem Galatasaray! Günay Güvenç için olay ifadeler
Mert Hakan Yandaş'ın arkadaşı Dikmen'in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
"Çok egoist oynadı"
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
