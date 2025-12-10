CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Judo İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı!

İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı!

Milli judocu Esma Gökülü, sakatlıklarına rağmen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’ndan bronz madalya ile döndü. 20 yaşındaki sporcu, ön çapraz bağ problemi yaşamına rağmen hedefini şampiyonluk olarak belirleyip çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 11:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası kazanmayı başardı!

Konya'da, yaklaşık bir yıl önce ön çapraz bağları kopmasına rağmen ameliyatını erteleyen milli judocu Esma Gökülü, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan bronz madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor. Çocukken geçirdiği havale nedeniyle sol kulağı hiç duymayan, sağ kulağı ise yüzde 50 oranında duyan Gökülü, ilkokul 3. sınıfta judoyla ilgilenmeye başladı.

Ailesinin de desteğiyle 13 yıldır judodan hiç kopmayan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Gökülü, 2021'de Fransa'daki İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası'nda bronz, 2022'de Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ise gümüş madalya aldı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Gökülü, küçükken yaz okulu olarak gitmeye başladığı judoyu mesleği haline getirdiğini söyledi.

AİLESİ BAŞARACAĞINA DAİR MOTİVE ETTİ

Brezilya'daki olimpiyat ikinciliğinden 4 ay sonra ön çapraz bağlarının koptuğuna değinen Gökülü, "Bir ameliyat geçirdim ama gerçekten çok zorlu ve psikolojik olarak ağır bir süreç yaşadım. Bu süreçte bile ailem yanımda oldu ve sporu bırakmamı istemedi. Sürekli iyi şeyler söyleyerek başaracağıma dair beni motive etti." dedi.

Gökülü, bir yıl önce de yine ön çapraz bağlarından sakatlandığını ve tekrar ameliyat olacağını belirtti. Buna rağmen madalya kürsüsüne çıkmayı başardığını vurgulayan Gökülü, "Bu olimpiyatta da bronz madalya aldım. İki olimpiyata katıldım. Buradaki deneyim ve tecrübelerimle her zaman bir sonraki olimpiyata daha iyi hazırlanıyorum. Hedefim her zaman şampiyon olmak. 2027'de Avrupa'da, 2028'de yine olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

ANTRENÖR HAKAN AYDOĞAN: OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ

Konya Büyükşehir Belediyespor'da judo antrenörü Hakan Aydoğan ise Gökülü'nün engeli olmayan sporcularla yetiştiğini dile getirdi. Gökülü'nün bunu avantaja çevirdiğine işaret eden Aydoğan, şunları kaydetti:

"Esma'nın lisansını bu yönde çıkardık ve işitme engelliler kategorisine aldık. Çok başarılı ve çalışkan bir sporcu. Esma, normal bireylerle beraber çalıştığı için oradan aldığı disiplinle madalyalar getirmeye başladı. Bu yıl hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu ama yaklaşık bir yıl önce çapraz bağlarını kopardı. Yani bu olimpiyat madalyasını bize tek bacağıyla getirdi. Ameliyat olmak istemedi ve o şekilde antrenmanlarına devam etti. Çoğu zaman ağladı, zorlandı ama hiç bırakmadı. Esma'nın olimpiyatlarda altın madalya getireceğine inanıyoruz."

Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!
Şampiyonluk oranları güncellendi!
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanından haltercilere tebrik! Cumhurbaşkanından haltercilere tebrik! 10:50
F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... 10:45
Athletic Bilbao-PSG maçı detayları Athletic Bilbao-PSG maçı detayları 10:43
Naim Süleymanoğlu anı evi! Naim Süleymanoğlu anı evi! 10:40
F.Bahçe'de kırılma gecesi! F.Bahçe'de kırılma gecesi! 10:36
Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! 10:30
Daha Eski
Türkan Beşikçi Dünya Şampiyonası hedefi! Türkan Beşikçi Dünya Şampiyonası hedefi! 10:19
Club Brugge-Arsenal maçı detayları Club Brugge-Arsenal maçı detayları 09:58
Andreas Zagklis’ten açıklamalar! Andreas Zagklis’ten açıklamalar! 09:56
"Hayal kırıklığı yarattı" "Hayal kırıklığı yarattı" 09:44
Karşıyaka voleybolda Buse'yi aldı! Karşıyaka voleybolda Buse'yi aldı! 09:38
Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı 09:29