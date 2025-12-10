Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Şampiyonu haltercilerimizi kabul etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başkan sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile birlikte Dünya Rekoru kırarak iki altın madalya kazanan Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Özbek ile bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç ile Cansel Özkan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede sporcularla yakından ilgilenen sayın Başkan elde edilen başarıların Türk sporunu gururlandırdığını belirterek sporcuların gelecekte daha büyük dereceler kazanacağına inandığını ifade etti. Son yıllarda Türk halterinin yükselen performansının memnuniyet verici olduğunu söyleyen sayın Başkan, sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da yer aldı. Sayın bakanımız Osman Aşkın bak ve Hamza Yerlikaya Türk halterinin çok önemli başarılara imza attığını dile getirdiler… Kabul sırasında Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Başkana Federasyonun üçlü madalya seti takdim etti. Başkan ise sporculara günün anısına kol saati hediye etti.