Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde 5 haftada 10 puan toplayan Alman ekibi, güçlü rakibi karşısında kazanarak ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapan Norveç temsilcisi ise 2 puanla 33. sırada bulunuyor. Peki, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 11:04
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan, Almanya'da oynanacak kritik bir mücadele ile devam ediyor. Borussia Dortmund, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Niko Kovac'ın yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Dortmund, geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla üst tura göz kırpıyor. Rakip Bodo/Glimt cephesinde ise tablo daha zorlayıcı. Turnuvada yalnızca 2 puan toplayabilen Norveç ekibi, kritik deplasmanda kayıp yaşamadan dönebilmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Emre Can, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Beier; Brandt, Fabio Silva; Guirassy

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg; Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge

