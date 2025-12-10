Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında heyecan, Almanya'da oynanacak kritik bir mücadele ile devam ediyor. Borussia Dortmund, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Niko Kovac'ın yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Dortmund, geride kalan 5 haftada topladığı 10 puanla üst tura göz kırpıyor. Rakip Bodo/Glimt cephesinde ise tablo daha zorlayıcı. Turnuvada yalnızca 2 puan toplayabilen Norveç ekibi, kritik deplasmanda kayıp yaşamadan dönebilmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Emre Can, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Beier; Brandt, Fabio Silva; Guirassy

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Berg; Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge