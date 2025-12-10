CANLI SKOR ANA SAYFA
Athletic Bilbao-PSG maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-PSG maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile PSG karşı karşıya gelecek. Ernesto Valverde yönetiminde turnuvada istediği sonuçları alamayan İspanya temsilcisi, son şampiyona karşı kazanarak puanını 7'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Luis Enrique ile bu sezona da damga vurmayı amaçlayan Fransız ekibi ise 5 maç sonunda 12 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Athletic Bilbao-PSG maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 10:43
Athletic Bilbao-PSG maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü dev bir mücadelede buluşturuyor. San Mames'te sahne alacak karşılaşmada Athletic Bilbao, son şampiyon PSG'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ernesto Valverde yönetiminde turnuvada aradığı ritmi bulmakta zorlanan Bask temsilcisi, güçlü rakibini devirerek hem moral kazanmayı hem de puanını 7'ye yükselterek iddiasını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise sezona yüksek tempoyla başlayan PSG cephesinde işler yolunda görünüyor. Luis Enrique yönetiminde dikkat çeken Fransız devi, geride kalan 5 maçta topladığı 12 puanla 4. basamakta yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames'te oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia

Son Dakika
