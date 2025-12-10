Athletic Bilbao-PSG maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, Avrupa futbolunun iki köklü kulübünü dev bir mücadelede buluşturuyor. San Mames'te sahne alacak karşılaşmada Athletic Bilbao, son şampiyon PSG'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Ernesto Valverde yönetiminde turnuvada aradığı ritmi bulmakta zorlanan Bask temsilcisi, güçlü rakibini devirerek hem moral kazanmayı hem de puanını 7'ye yükselterek iddiasını yeniden canlandırmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise sezona yüksek tempoyla başlayan PSG cephesinde işler yolunda görünüyor. Luis Enrique yönetiminde dikkat çeken Fransız devi, geride kalan 5 maçta topladığı 12 puanla 4. basamakta yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames'te oynanacak Athletic Bilbao-PSG maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATHLETIC BILBAO-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Barcola, Kvaratskhelia