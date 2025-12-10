Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları sürüyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde düzenlenen turnuvalar sürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvaya katılan okulların öğrencileri, dereceye girebilmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Müsabakalar 11 Aralık 2025 tarihinde sonuçlanacak.