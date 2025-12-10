CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Yüzme Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları sürüyor!

Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları sürüyor!

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme müsabakaları, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu’nda tüm hızıyla devam ediyor. İşte detaylar...

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 11:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençler Yüzme İl Birinciliği müsabakaları sürüyor!

Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde düzenlenen turnuvalar sürüyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvaya katılan okulların öğrencileri, dereceye girebilmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Müsabakalar 11 Aralık 2025 tarihinde sonuçlanacak.

REKLAM - TÜRK TELEKOM
Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
DİĞER
Beşiktaş’ta stoper için 2 aday var! Eski Fenerbahçeli listede
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
"Çok egoist oynadı"
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! 11:18
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 11:13
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları 11:04
Başkandan haltercilere tebrik! Başkandan haltercilere tebrik! 10:50
F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... F.Bahçe'de Talisca kararı! Brann maçında... 10:45
Athletic Bilbao-PSG maçı detayları Athletic Bilbao-PSG maçı detayları 10:43
Daha Eski
Naim Süleymanoğlu anı evi! Naim Süleymanoğlu anı evi! 10:40
F.Bahçe'de kırılma gecesi! F.Bahçe'de kırılma gecesi! 10:36
Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! Halil Mutlu BAL-GÖÇ’te! 10:30
Türkan Beşikçi Dünya Şampiyonası hedefi! Türkan Beşikçi Dünya Şampiyonası hedefi! 10:19
Club Brugge-Arsenal maçı detayları Club Brugge-Arsenal maçı detayları 09:58
Andreas Zagklis’ten açıklamalar! Andreas Zagklis’ten açıklamalar! 09:56