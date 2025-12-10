CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile karşılaşacak!

Anadolu Efes, Valencia Basket deplasmanında Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetini almak istiyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:20
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 15. haftasında 11 Aralık'ta deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Roig Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 17. basamakta girdi. Organizasyonda bu sezon 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle üst sıralarda yer alan Valencia Basket ise averajla 4. basamakta kendine yer buldu.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 14. RANDEVU

Anadolu Efes ile Valencia Basket, Avrupa Ligi'nde 14. kez karşılaşacak. Organizasyonda iki takım arasında 2003 yılından bu yana oynanan 13 karşılaşmanın 6'sını lacivert-beyazlı takım, 7'sini ise İspanyol ekibi kazandı. Valencia Basket, geçen sezon Avrupa Kupası'nda mücadele ederken iki takım, bir sezon aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek.

AVRUPA KUPALARINDA 890. MAÇ

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 890. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 889 karşılaşmada 499 galibiyet, 390 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket'i yenmesi durumunda Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 642. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 641 müsabakanın 342'sini kazanırken 299'unda ise mağlup oldu.

