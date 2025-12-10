Miami Heat'i yenen Orlando Magic NBA Kupası'nda yarı finale yükseldi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Orlando Magic, Miami Heat'i 117-108 yenerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi; New York Knicks ise Toronto Raptors'u 117-101 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:09
Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup), çeyrek finalde Miami Heat'i 117-108 yenen Orlando Magic, Doğu Konferansı yarı finaline adını yazdıran taraf oldu. Kia Center'da oynanan karşılaşmada Magic'de, Desmond Bane, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Wendell Carter 14 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Suggs, 20 ve Paolo Banchero ise 18 sayıyla oynadı. Heat'de Norman Powell 21, Tyler Herro 20, Andrew Wiggins ve Bam Adebayo ise 19'ar sayıyla maçı tamamladı.

Gecenin diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Toronto Raptors'u 117-101 yenerek yarı finale yükseldi. Knicks'de Jalen Brunson, 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Karl-Anthony Towns 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı.

Raptors'da Brandon Ingram 31 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynarken Jamal Shead 18 sayı kaydetti. Orlando Magic ile New York Knicks, Doğu Konferansı yarı finalinde 14 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.

