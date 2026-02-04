Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de ise Keçiörengücü'nü mağlup etti. Zorlu Kocaeli deplasmanında 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak siyah-beyazlılarda hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Ligde son olarak Fenerbahçe'ye kaybeden Selçuk İnan ve öğrencileri ise Türkiye Kupası'nda çıkış arıyor. Futbolseverler merakla, "Kocaelispor-Beşiktaş maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 00:59
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Keita, Show, Linetty, Can, Rivas, Petkovic
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cerny, Cengiz, Bilal, Mustafa
KARA KARTAL'DA HEDEF 3'TE 3
Sergen Yalçın önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası'na etkili bir giriş yapan Beşiktaş, ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada ise Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 kazanmayı bilen siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında da kazanarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor.
KOCAELİSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak. 1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti. Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.
SİYAH-BEYAZLILAR NAMAĞLUP SERİSİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
TFF, Kocaelispor-Beşiktaş maçı hakeminin Direnç Tonusluoğlu olduğunu açıkladı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mustafa Ünver üstlenecek.
