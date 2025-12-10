Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco konuşuyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe akşamı TSİ 23:00'da deplasmanda SK Brann ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 24 yolunda kritik öneme sahip mücadele öncesi Dorgeles Nene ile birlikte çıktığı basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Domenico Tedesco...

Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak.

ASENSIO OYNAYACAK MI?

Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz.

"ÇÖZÜM EN-NESYRI"

"Jhon Duran'ın yokluğunda hücum planında nasıl bir çözüm ürettiniz?" sorusuna yanıtı: Çözümümüz En-Nesyri. Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Asensio da kas rahatsızlığı nedeniyle olmadı. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız.

"ELİMDE HER TÜRLÜ ÇÖZÜM VAR"

Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50-50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazır ve elimde her türlü çözüm var.

"TRANSFERDE BİR FIRSAT DOĞARSA..."

Bazı bölgelere transfer istediğiniz haberleri çıktı, doğru mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum.