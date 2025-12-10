Fenerbahçe'de Tedesco açıkladı! Becao ve kadro dışı kararı...

Fenerbahçe'de SK Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun "Rodrigo Becao neden kadro dışı kaldı?" sorusuna yanıtı...

"SAMANDIRA'DA OLAN HER ŞEY AİLE İÇİNDE KALIR"

"Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür.

Sadece bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Birlik olduğumuza inanıyorum. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli."

