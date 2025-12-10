CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco açıkladı! Becao ve kadro dışı kararı...

Fenerbahçe'de Tedesco açıkladı! Becao ve kadro dışı kararı...

Fenerbahçe'de düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalmasının sebebini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:24 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco açıkladı! Becao ve kadro dışı kararı...

Fenerbahçe'de SK Brann maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun "Rodrigo Becao neden kadro dışı kaldı?" sorusuna yanıtı...

"SAMANDIRA'DA OLAN HER ŞEY AİLE İÇİNDE KALIR"

"Becao ile ilgili detay veremem. Bu hiç adil olmaz. Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu çok önemli. Kulübümüzün, başkanımızın her zaman belirttiği gibi birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeliyiz. En önemli şey her zaman kulüptür.

Sadece bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Birlik olduğumuza inanıyorum. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
Avrupa'da gündem Monaco-G.Saray maçı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nene: Sol kanatta oynamak... Nene: Sol kanatta oynamak... 12:46
Benfica-Napoli maçı detayları Benfica-Napoli maçı detayları 12:41
Tedesco açıkladı! Becao... Tedesco açıkladı! Becao... 12:21
Efes Avrupa’da 500. galibiyet peşinde! Efes Avrupa’da 500. galibiyet peşinde! 12:20
Magic ve Knicks yarı finale çıktı! Magic ve Knicks yarı finale çıktı! 12:09
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak 11:53
Daha Eski
Yüzmede Gençler İl Şampiyonası! Yüzmede Gençler İl Şampiyonası! 11:34
Korkmaz kardeşlerden başarı! Korkmaz kardeşlerden başarı! 11:26
F.Bahçe'de ayrılık kararı! F.Bahçe'de ayrılık kararı! 11:21
Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! Esma Gökülü olimpiyattan bronzla döndü! 11:18
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 11:13
Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları Borussia Dortmund-Bodo/Glimt maçı detayları 11:04