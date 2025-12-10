CANLI SKOR ANA SAYFA
Korkmaz kardeşler Kick Boks ve Muay Thai'de Dünya ve Avrupa'da zirvede!

Korkmaz kardeşler Kick Boks ve Muay Thai’de Dünya ve Avrupa’da zirvede!

Bitlisli kardeşler Gamze ve Özlem Melek Korkmaz, kick boks ve muay thai branşlarında uluslararası başarılar elde etti. Özlem, Kick Boks Dünya Şampiyonu, Gamze ise Muay Thai Avrupa ikincisi oldu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 11:27
Korkmaz kardeşler Kick Boks ve Muay Thai’de Dünya ve Avrupa’da zirvede!

Bitlisli sporcular Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, kick boks ve muay thai branşlarında dünya şampiyonu ve Avrupa ikinciliği elde ettiler. Gamze ve Özlem Melek Korkmaz kardeşler, kick boks ve muay thai branşlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Korkmaz kardeşler, katıldıkları uluslararası şampiyonalarda dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği kazandı.

11 yıldır disiplinli şekilde çalışmalarını sürdüren Özlem Melek Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda büyük kadınlar 48 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Ablası Gamze Korkmaz ise Yunanistan'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Özlem Melek Korkmaz, bugüne kadar katıldığı yarışmalarda birçok derece elde ettiğini söyleyerek, "Ablamın tavsiyesi üzerine başladığım kick boks ve muay thai branşını Ömer Uğur hocamızın yanında yaklaşık 11 yıldır devam ettiriyorum. 11-30 Kasım tarihleri arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda tüm rakiplerimi yenilerek birinci oldum. Ülkemize, Bitlis'imize birinciliği getirebildiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Başta kız çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızı bir spor branşına, özellikle de kick boks ve muay thai branşına yönelmelerini tavsiye ediyorum. Şu anda Bitlis'te, Bitlis Eren Üniversitesi'nde antrenörlük ikinci sınıf öğrencisiyim. Hedeflerim de şu an başardığım dünya şampiyonluğunu ileriki zamanlarda devam ettirebilmek" dedi.

11 yıldır Korkmaz kardeşlerin antrenörlüğünü yapan Ömer Uğur ise kardeşlerin elde ettiği başarının kısa süreli bir çalışmanın emeği olmadığını belirterek, "Bu sene iki branşta da çok şükür başarılı olduk. İki kız kardeşten Gamze, muay thaide dünya ikincisi ve Avrupa ikincisi oldu. Diğer kızımız Özlem Melek Korkmaz da kick boks dünya şampiyonu olma başarısı elde etti. İkisi de çok büyük emek harcadı. Bu 1 günün, bir 1 emeği değildi. Özlem geçen yıl hem muay thai hem de kick boks alanında dünya şampiyonu olmuştu ve Gamze Korkmaz da muay thai dalında Avrupa şampiyonu unvanını elde etmişti. Bu başarıyı bu yıl da sürdürdüler ve umarız gelecekte de daha büyük hedeflere doğru ilerlemeye devam ederler" diye konuştu.

Yunanistan'da düzenlenen Muy Thai Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Gamze Korkmaz ise, "Kız kardeşim, ben ve ablam birçok müsabakada ulusal ve uluslararası birçok madalya getirdik. Yunanistan'da yapılan Mua Thai Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldum. Kız kardeşim Özlem Melek Korkmaz da Kick Boks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Gururluyuz, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimiz için de çok mutluyuz. Hedefimiz hem kick boks hem muay thai dalında dünya şampiyonu olup bayrağımızı göklere çıkarmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

