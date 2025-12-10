Naim Süleymanoğlu anı evi törenle açıldı!

Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinde büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA tarafından restore edilerek "Naim Süleymanoğlu Anı Evi" adıyla ziyarete açıldı.

Aslına uygun olarak yenilenen anı evin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ile MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, As Başkan İlker Özkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Büyükasar, Kağan Şahin, Süleymanoğlu aile üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Süleymanoğlu'nun dünya spor tarihinin en büyük efsanelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Naim Süleymanoğlu yalnızca kazandığı madalyalarla değil; umut, cesaret ve özgürlüğün sembolü oluşuyla da hafızalara kazınmıştır" dedi. Ersoy, anı evinin titiz bir çalışmayla orijinal hali korunarak hazırlandığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süleymanoğlu'nun hem sportif başarıları hem de Bulgaristan'daki baskılara karşı verdiği mücadeleyle tüm dünyada saygı kazandığını söyledi. Bak, "Onun tekniği, gücü ve duruşu bugün hâlâ örnek gösterilen bir efsane olarak hatırlanıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da törende yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu'nun yalnızca sporuyla değil, cesareti, tevazusu ve duruşuyla da bir iletişim dili kurduğunu belirtti.

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım ve Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün de yaptıkları konuşmalarda Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Türkleri için bir umut, özgürlük ve kimlik mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti. TİKA Başkanı Abdullah Eren, Süleymanoğlu'nun tüm dünyaya Bulgaristan Türklerinin mücadelesini duyuran bir isim olduğunu söyledi.