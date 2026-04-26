Karşıyaka sahasında galip!

Ziraat Türkiye Kupası
Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Safiport Erokspor'u 68-67 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 15:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Safiport Erokspor'u 68-67 yendi.

Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yanlarında getirdikleri oyuncukları sahaya attı. Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar, esirgeme kurumlarındaki çocuklara gönderilecek.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin,

Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 7, Bishop 6, Manning 15, Moody 6, Young 17, Serkan Menteşe, Gordic, Alston 6, Mert Celep 2

Safiport Erokspor: Pangos 4, Simmons 9, Cornelie, Egehan Arna 5, Love 9, Crawford 21, Galloway 7, Thomas Akyazılı 2, Thurman 8, Ahmet Düverioğlu 2

1.⁠ ⁠Periyot: 11-13

Devre: 31-31

3.⁠ ⁠Periyot: 52-50

