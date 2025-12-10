CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Karşıyaka voleybolda Buse Kara ile anlaşma sağladı!

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda iddiasını sürdüren Endo Karşıyaka, kadrosunu tecrübeli smaçör Buse Kara ile güçlendirdi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 09:40
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Endo Karşıyaka, dış transferde smaçör Buse Kara ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol, Beykoz Belediye, Sarıyer Belediyesi ve Aras Kargo formaları giyen başarılı smaçör Buse Kara'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Karşıyaka'nın son iki transferi Helene Rousseaux ve Buse Kara'nın cumartesi günü İzmir'de oynanacak Havran Belediye maçında sahada olacakları bildirildi.

