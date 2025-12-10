Yeni Malatyaspor'dan geriye kusursuz stat zemini kaldı!

UEFA'nın uyguladığı yaptırımlar ve TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturmasının ardından sezonun kalan bölümünde sahaya çıkmama kararı alan Yeni Malatyaspor'dan geriye sadece maçların oynandığı Malatya Stadyumu'nun kusursuz zemini kaldı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Yeni Malatyaspor'da, bahis soruşturmasının ardından ortaya çıkan gelişmeler camiadaki moral bozukluğunu daha da derinleştirirken, Malatya Stadyumu'nun kusursuz zemini ise son dönemin tek olumlu unsuru olarak dikkat çekti.

Alttan ısıtmalı olan Malatya Stadyumu'nun zemini ile ilgili bilgiler paylaşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Çim Teknikeri Muhammet Emin Ak, misafir takım hocalarının zemin için standartların üstünde maçlar hak ettiğini belirttiğini söyledi.

"TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Zeminin maçlardan önceki bakım hazırlıklarından bahseden Ak, "Maçlardan aldığımız darbeler, yaralar sonucu zeminde bakım işlerimiz oluyor. İlaçlama ve gübrelemeler oluyor. Tabii bunların hepsi bir nizama ve düzene bağlı. Kafamıza göre istediğimiz zaman istediğimiz gübreyi ilacı kullanmıyoruz. Sahanın isteğine göre. Örneğin, renk kaçaklığı oluyor sahada ona uygun gübreler kullanıyoruz. Maç öncesi milimetrik çizimlerimiz oluyor. Yani hiçbir şekilde hatayı kabul etmeyen çizimler. Onlara çok dikkat ediyoruz. Tamamen mesleğimizin bize verdiği gururla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"22 DERECEYE SABİT TUTUYORUZ"

Kışın çim bakımının daha çok emek istediğini ifade eden Muhammet Emin Ak, "Türkiye genelindeki bütün stadyumlarda yaza göre biraz daha emek ister. Şu an sahamızın alttan ısıtma sistemi mevcut ve çalışıyor. Şu an dışarısının hiçbir önemi yok bizim için. Hava şartları -4 olabilir, -15 olabilir ama bizim için şu an önemli olan toprak sıcaklığı, zemin sıcaklığı. Yani toprak altındaki bitki kökünün homojen bir şekilde alabileceği bir sıcaklık var, o da 22 derecedir. Biz bunu çimin gelişimi için her gün ölçümler yaparak 22 dereceye sabit tutuyoruz. Yani çimin en çok geliştiği derece toprak sıcaklığı 22 derecedir" ifadelerini kullandı.

ÇİMLER, YAPAY GÜNEŞ IŞIĞI İLE BESLENİYOR

Kışın "sunlight" denilen yapay güneş ışığı sistemi kullandıklarını belirten Ak, "Bu sistem ampulleri güneşten alınan gaz ile çalışıyor. Genelde Türkiye'deki statlarda güney taraf güneş almaz. Bu sistem üstten güneş almayan güney tarafına yapay bir güneş ışığı verir. Bu bölgedeki çimlerin daha güçlü çıkar. Diğer bölgedeki çimler güneşten dolayı, kışın da olsa kendini besleyebiliyor" dedi.

"KENDİ ZEMİNİME ÇOK GÜVENİYORUM"

Malatya'nın kendi sahasında iki takım oynatan nadir şehirlerden biri olduğunu söyleyen Ak, "Şu an Türkiye genelinde sahasında iki takım oynatan çok nadir şehirler var. Adanaspor gibi, Biz de iki takım oynatıyoruz. Normal şartlarda bir takımın oynadığı stadyumlarda 14 günlük süre gelen bir boşlukları oluyor diğer maça kadar. Bütün tamir işlerini o zaman yapıyorlar. Bizim iki maç olduğu için daha yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu sistemleri daha dikkatli ve daha olumlu bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunu da işte gecemizi gündüzümüze katıp, hafta sonlarımız da dahil olmak üzere sürekli bu zeminin üstünde olmamız gerekiyor. Başarımız tamamen buna dayalı. Önümüzdeki haftadan sonra tek takıma düşersek şayet bizim için tabii iş yükümüz çok hafifleyecek. Belki de daha başarılı olacağız, belki de zeminimizin çok daha iyi yerlere gelmesi için daha çok çaba göstereceğiz. Daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bu da bizim mükâfatımız gibi bir şey olacak. Kendi zeminime çok güveniyorum. Şu an iki takımın oynaması, hava şartlarının işte bu şekilde soğuk olması. Bu zemin bu haldeyse, en büyük maçları da oynatacağımıza inanıyorum ekibim ve kendim adına" diye konuştu.